Cinquanta anni in uniforme | Lecce celebra il merito e la fedeltà di due suoi carabinieri

A Lecce, questa mattina, si è tenuta una cerimonia al comando provinciale dei carabinieri per commemorare i 50 anni di servizio di due militari. Il luogotenente Giuseppe My e il maresciallo ordinario Vito Monteduro hanno ricevuto riconoscimenti ufficiali per la loro lunga carriera nell’Arma. La celebrazione ha messo in evidenza la loro fedeltà e il contributo apportato nel corso degli anni.

Consegnata la prestigiosa Medaglia mauriziana a due militari dell’Arma: il luogotenente My e il maresciallo Monteduro. Un riconoscimento a una vita intera dedicata al servizio dello Stato e della collettività LECCE – Mezzo secolo di dedizione all’Arma. Questa mattina, nel comando provinciale dei carabinieri di Lecce, si è celebrata la carriera di due figure salentine: il luogotenente Giuseppe My e il maresciallo ordinario Vito Monteduro. A consegnare il diploma di conferimento della Medaglia mauriziana è stato il comandante provinciale, il colonnello Andrea Siazzu, che ha voluto sottolineare l’eccezionalità del percorso dei due sottufficiali. Il primo militare è attualmente alla guida del Nucleo comando della compagnia di Lecce. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Articoli correlati Caserta celebra i suoi cittadini illustri: 23 onorificenze al Merito della RepubblicaSarà una giornata di riconoscimento e orgoglio per l’intero territorio provinciale quella di mercoledì 17 dicembre 2025, quando, alle ore 16. All’Ars riformano la dirigenza: merito a parole, fedeltà nei fattiC’è un momento, nella vita delle istituzioni, in cui il lessico diventa un paravento.