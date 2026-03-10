Cinema sperimentale Il festival al via

Dal 11 al 15 marzo si svolge la sesta edizione del Ribalta Experimental Film Festival, una rassegna dedicata al cinema sperimentale. L’evento si tiene tra San Cesario e Vignola ed è promosso dal Circolo Ribalta di Vignola. La manifestazione presenta film e proiezioni di artisti che lavorano nel campo del cinema sperimentale. La rassegna si svolge in diverse location delle due città.

Dal’11 al 15 marzo prosegue tra San Cesario e Vignola la sesta edizione del Ribalta Experimental Film Festival, rassegna dedicata al cinema sperimentale promossa dal Circolo Ribalta di Vignola. L’appuntamento di apertura, domani al Kinò Campus di San Cesario, è con ’5 anni e un’estate’ (2024) di Mauro Santini, film che segue sei studenti di Pieve Torina, nelle Marche, lungo i cinque anni della scuola primaria fino all’estate che precede l’ingresso alle medie. Dal giovedì a domenica 15 il festival si sposterà nella sede storica del Circolo Ribalta a Vignola. La serata di giovedì sarà dedicata al regista canadese Philip Hoffman, figura di riferimento del cinema sperimentale, con quattro cortometraggi presentati in anteprima italiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cinema sperimentale. Il festival al via Articoli correlati “Festival del Cinema Città di Spello e dei Borghi Umbri – Le Professioni del Cinema” dal 6 al 15 marzoTutti i dettagli della XV edizione che si terrà a Spello dal 6 al 15 marzo prossimi. Leggi anche: Cinema, a Torino torna il Festival CinemAmbiente: dal 3 al 7 giugno Argomenta x Wonder Film Festival | EP 12 con Marcello Foti Una selezione di notizie su Cinema sperimentale Temi più discussi: Cinema sperimentale. Il festival al via; Ribalta Experimental Film Festival, al via la sesta edizione tra maestri internazionali e nuove visioni; Rarità e scoperte a Custodi di sogni, il festival del CSC; Tre libri per trenta giorni. L’offerta editoriale CSC marzo 2026. Reff 2026: il cinema sperimentale torna con la sesta edizione del Ribalta Experimental Film FestivalDopo il weekend del 27 e 28 febbraio dedicato all’animazione d’autore con REFF Animazioni, prosegue dall’11 al 15 marzo la programmazione della sesta edizione del Ribalta Experimental Film Festival (R ... lapressa.it CULTURA ITALIANA NEL MONDO - CUSTODI DI SOGNI - FESTIVAL PROMOSSO DAL CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA: FILM RARI ITALIANI E FRANCESI, CONFERENZE ...Dopo il grande successo della prima edizione, il Centro Sperimentale di Cinematografia presenta la seconda edizione del Festival Custodi di sogni - I tesori della Cineteca Nazionale in arrivo a Roma ... italiannetwork.it Da oggi i tesori della Cineteca nazionale vi aspettano in un festival #gratis che propone omaggi, riscoperte, cinema sperimentale, tanti ospiti e incontri con ex allievi https://www.informagiovaniroma.it/custodi-di-sogni-i-tesori-della-cineteca-nazionale-2026/ CS - facebook.com facebook