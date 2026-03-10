Cinema sperimentale Il festival al via

Dal 11 al 15 marzo si svolge la sesta edizione del Ribalta Experimental Film Festival, una rassegna dedicata al cinema sperimentale. L’evento si tiene tra San Cesario e Vignola ed è promosso dal Circolo Ribalta di Vignola. La manifestazione presenta film e proiezioni di artisti che lavorano nel campo del cinema sperimentale. La rassegna si svolge in diverse location delle due città.

Dal’11 al 15 marzo prosegue tra San Cesario e Vignola la sesta edizione del Ribalta Experimental Film Festival, rassegna dedicata al cinema sperimentale promossa dal Circolo Ribalta di Vignola. L’appuntamento di apertura, domani al Kinò Campus di San Cesario, è con ’5 anni e un’estate’ (2024) di Mauro Santini, film che segue sei studenti di Pieve Torina, nelle Marche, lungo i cinque anni della scuola primaria fino all’estate che precede l’ingresso alle medie. Dal giovedì a domenica 15 il festival si sposterà nella sede storica del Circolo Ribalta a Vignola. La serata di giovedì sarà dedicata al regista canadese Philip Hoffman, figura di riferimento del cinema sperimentale, con quattro cortometraggi presentati in anteprima italiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

