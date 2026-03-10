‘Cilento Autentico DMO’ cresce ancora | anche Cuccaro Vetere aderisce al progetto

Il Comune di Cuccaro Vetere ha approvato con una delibera di Giunta comunale l’adesione al progetto Cilento Autentico DMO. Con questa scelta, il numero di Comuni coinvolti nella rete di governance turistica promossa dalla Fenailp Turismo sale a 17. La decisione è stata ufficializzata con l’approvazione formale del documento da parte dell’amministrazione comunale.

Con la delibera di Giunta comunale anche il Comune di Cuccaro Vetere ha formalizzato la propria adesione a Cilento Autentico DMO, portando a 17 il numero dei Comuni che hanno scelto di far parte della rete di governance turistica promossa dalla Fenailp Turismo. Un risultato che rafforza ulteriormente il percorso avviato negli ultimi anni e che conferma Cilento Autentico DMO come l’unica DMO ad oggi formalmente costituita nel territorio e l’unica a poter contare su una rete già strutturata di 17 amministrazioni comunali, oltre che su un ampio partenariato di soggetti privati del sistema turistico. L’adesione di Cuccaro Vetere arriva in una... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

