Durante il 14° GP dell’Industria a Civitanova, Lorenzo Ursella, atleta dell’Asd Padovani Polo Cherry Bank, ha vinto la corsa grazie a uno scatto finale. La gara, chiamata anche 9° Memorial Cesare Lattanzi, è stata organizzata dalla Asb Cam Fermo, MG K Vis - Costruzioni e Ambiente, con il sostenimento del Comune. La competizione ha attirato diversi ciclisti professionisti e amatoriali della zona.

Lorenzo Ursella (Asd Padovani Polo Cherry Bank) si è aggiudicato il 14° GP dell’Industria, 9° Memorial Cesare Lattanzi che si è svolto a Civitanova per l’organizzazione della Asb Cam Fermo, MG K Vis - Costruzioni e Ambiente, con l’alto patrocinio del Comune. Sul traguardo finale, il corridore friulano, in rimonta ha preceduto Davide Basso e Alessio Menghini. Al via si sono presentati 146 corridori in rappresentanza di 24 società che si sono dati battaglia sull’anello pianeggiante di 3,5 km da ripetere 30 volte per complessivi 105 km. Nel ricordo di Cesare Lattanzi e di Gaetano Gazzoli, la bandierina a scacchi del via è stata abbassata da Delia, moglie di Lattanzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo. Scatto vincente di Ursella a Civitanova

