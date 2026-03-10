ciclismo crono versilia fiumara dodicesimo

Nella cronometro Versilia, Nicolò Fiumara, juniores modenese, si è posizionato in dodicesima posizione. La gara ha dato il via alla prima tappa della Tirreno-Adriatico. Fiumara ha partecipato alla corsa in un percorso pianeggiante, dimostrando buona tenuta e velocità. La competizione si è svolta su un circuito di circa 20 chilometri.

Buon debutto dello juniores modenese Nicolò Fiumara nella Crono Versilia che ha anticipato la prima frazione della Tirreno-Adriatico. Un risultato peraltro ottenuto su un mezzo praticamente quasi mai utilizzato. Nonostante soli due allenamenti con la nuova bici da crono infatti Fiumara si è piazzato dodicesimo assoluto e terzo dei primi anni confermando la sua predisposizione per questa specialità che lo scorso anno lo aveva visto conquistare la maglia di campione emiliano romagnolo oltre ad aggiudicarsi quattro vittorie su strada. Per i risultati della scorsa stagione inoltre Fiumara è stato premiato tra le giovani promesse del ciclismo emiliano alla ’Bici al Chiodo’, tradizionale appuntamento per tutti gli appassionati che si tiene come ormai abitudine ad Arceto di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

