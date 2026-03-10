Ci sono locali che regalano l' alcol FdI chiede controlli severi in via Gallucci

Il partito politico ha chiesto controlli più severi in via Gallucci, dove sono presenti locali che offrono alcolici di benvenuto e promozioni sui drink a prezzi molto bassi. Questi esercizi attirano spesso ragazzi molto giovani e, secondo alcune segnalazioni, la qualità delle bevande potrebbe essere discutibile. La richiesta mira a verificare quanto avviene in questi locali e a garantire la sicurezza dei clienti.

"In via Gallucci ci sono locali che regalano alcolici di benvenuto e somministrano drink a prezzi fuori mercato con promozioni che, oltre a lasciarci perplessi sulla qualità di ciò che viene venduto, attirano una clientela di giovanissimi. Sono questi gli stessi locali davanti ai quali si creano situazioni di disagio, risse e schiamazzi. In un contesto del genere è necessario effettuare una verifica soprattutto in termini di somministrazione di alcolici ai minori; pertanto sollecitiamo l'assessorato competente e la Polizia locale ad attivarsi per verificare i comportamenti di chi, anche tramite social, sponsorizza promozioni come "un drink 3...

