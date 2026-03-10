Ci sentiamo soli perché gli adulti non ci ascoltano

In una scuola, gli studenti hanno condiviso il sentimento di solitudine che provano, affermando che gli adulti spesso non li ascoltano. Durante le lezioni, è stato letto il Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, uno dei grandi poemi di Leopardi. La conversazione ha evidenziato come i giovani si sentano spesso trascurati e non compresi dagli adulti con cui interagiscono quotidianamente.

In classe abbiamo letto uno dei grandi idilli di Leopardi: il Canto notturno di un pastore errante dell’Asia. La luna rimane in silenzio davanti alle domande del poeta e, allo stesso modo gli adulti non ascoltano noi ragazzi. C’è chi non ascolta perché è troppo preso dai propri impegni quotidiani, chi perché rimane arroccato sulle proprie idee senza volerle mettere in discussione, chi perché crede che noi ragazzi non abbiamo nulla da dire. Il risultato è che noi adolescenti spesso ci sentiamo soli, abbandonati e trascurati, proprio come il pastore sotto il cielo muto. Quando litigo con i miei genitori, vedo la scuola come un rifugio, un luogo dove non mi sento giudicata per quello che sono, dove posso lasciar scivolare le preoccupazioni stando tra persone fidate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

