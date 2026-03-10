chiusura della discarica no allarmismi ma dati alla mano

Durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale, il sindaco Claudio Poletti ha annunciato la chiusura della discarica, aggiungendo che i dati raccolti non indicano situazioni di allarme. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza che siano stati presentati elementi che suggeriscano rischi immediati per l’ambiente o la salute pubblica. La questione è stata discussa con attenzione dai membri dell’assemblea.

Nel corso dell'ultima seduta del Consiglio Comunale, il sindaco Claudio Poletti è intervenuto, in risposta a un'interrogazione del gruppo consiliare Progetto Democratico, per illustrare gli ultimi eventi che hanno riguardato la discarica Feronia, culminati con la chiusura dei siti 0, 1 e 2 ad opera dell'autorità giudiziaria. Nel suo intervento il sindaco Poletti ha ripercorso le attività di contrasto all'ampliamento della discarica svolte dall'amministrazione comunale dal momento del suo insediamento. "Abbiamo sempre agito – ha detto – con l'unico obiettivo di conoscere l'effettiva situazione del sito dopo l'ampliamento, senza voler creare allarmismi, ma anche senza sottovalutare le problematiche.

