chirurgia al femminile il convegno

Alle 16.30, presso l’aula C5 del nuovo polo didattico dell’ospedale di Cona, si svolge il convegno dedicato alla chirurgia femminile. L’evento riunisce professionisti del settore e si focalizza sulla discussione di tematiche legate a questa specializzazione medica. La giornata prevede interventi e approfondimenti specifici rivolti a specialisti e operatori sanitari coinvolti nel settore.

Oggi alle 16.30, al nuovo polo didattico dell’ospedale di Cona (aula C5), si terrà ‘Women in Surgery - Donne in chirurgia, dentro e fuori dalla sala operatoria’, un evento dedicato alla riflessione sul percorso professionale delle donne in ambito chirurgico e sulle trasformazioni culturali e organizzative che stanno ridefinendo il volto della medicina contemporanea. L’incontro nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio di dialogo sul ruolo delle donne nella chirurgia tra professione, vita privata e futuro della sanità. L’evento è stato promosso da Alba Scerrati, dirigente medico della Neurochirurgia, con il supporto del dipartimento di Medicina Traslazionale e per la Romagna, di ‘Women in Surgery Italia’ e di ‘Mission Brain Foundation’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

