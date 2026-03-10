Chiosco del Parco Moretti | Annunci tardivi e nessuna programmazione

Al chiosco del Parco Moretti si discute di un nuovo bando che il Comune annuncerà nei prossimi giorni. La questione riguarda gli annunci tardivi e la mancanza di una programmazione definita per la gestione dello spazio. Attualmente, non ci sono dettagli precisi sul contenuto del bando o sui tempi di pubblicazione. La situazione ha suscitato interesse tra i frequentatori del parco.

Laudicina (Lega): "Perché si arriva ancora una volta all'ultimo momento?". La capogruppo della Lega si interroga sulle scelte dell'Amministrazione in relazione al punto ristoro dello spazio verde "Sul chiosco del Parco Moretti si torna a parlare di un nuovo bando che il Comune pubblicherà 'nei prossimi giorni'. Una notizia che però pone una domanda molto semplice: perché si arriva ancora una volta all'ultimo momento? La concessione è scaduta il 31 dicembre 2025. Una scadenza nota da tempo, che avrebbe dovuto consentire all'amministrazione comunale di programmare per tempo la nuova gestione, pubblicare il bando nel corso del 2025 e individuare il concessionario con largo anticipo".