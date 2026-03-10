Chieti 2026 | Cascini corre da solo i 5 Stelle negano

A Chieti, nelle elezioni amministrative del 2026, Giancarlo Cascini, ex assessore del Movimento 5 Stelle, ha annunciato la sua candidatura indipendente. I rappresentanti del Movimento 5 Stelle hanno escluso di sostenere Cascini, che ha deciso di presentarsi senza alleanze ufficiali. La situazione crea una nuova dinamica nella corsa elettorale, con Cascini che si presenta come candidato autonomo.

La corsa alle elezioni amministrative del 2026 a Chieti si complica con la candidatura inaspettata di Giancarlo Cascini, ex assessore del Movimento 5 Stelle, che ha scelto di correre da solo. Il gruppo pentastellato risponde immediatamente chiarendo che non c'è stata alcuna rottura interna, ma che la notizia è arrivata tramite i media. La decisione di sostenere Giovanni Legnini come candidato unitario delle forze progressiste rimane ferma, nonostante l'improvvisa mossa dell'ex collaboratore. L'atmosfera nella città dei Piceni è tesa tra pioggia leggera e venti deboli, mentre le forze politiche cercano di definire gli equilibri elettorali. La reazione del Movimento 5 Stelle, guidata dal capogruppo Luca Amicone e dal rappresentante territoriale Antonio La Corte, mira a scongiurare il rischio di frammentazione del voto.