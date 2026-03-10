Il Chiesanuova è stato sconfitto 2-0 dall’Osimana in una partita valida per il campionato. Persiani ha segnato il primo gol della partita, aprendo le marcature. La squadra di casa ha subito il secondo gol e non è riuscita a recuperare. Con questa sconfitta, la salvezza ora sembra più distante, con due punti ancora da raggiungere.

L’implacabile legge dell’ex ha colpito e affondato pure il Chiesanuova, battuto 2-0 dall’ Osimana con Persiani ad aprire le marcature. Lui che a fine dicembre aveva lasciato il club biancorosso dove tutt’ora resta il miglior cannoniere di Eccellenza (3 centri) e la sua partenza era stata seguita da critiche, ha atteso proprio il confronto con il recente passato per sbloccarsi in giallorosso. La prima vittoria del girone di ritorno per l’Osimana si è concretizzata già alla fine del primo tempo quando Russo ha raddoppiato dagli undici metri, un rigore a dir poco generoso quello fischiato dall’arbitro Denti. Stavolta niente San Fatone. Il successo della squadra di Labriola è meritato, però tra il penalty e le parate di Verdini poco prima su Mongiello e Pasqui, chissà, magari poteva finire diversamente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Chiesanuova. Adesso la salvezza dista due punti

Articoli correlati

Verso Padova-Bari, Longo: "Non possiamo mollare di un centimetro. La salvezza dista 4 punti"Il tecnico dei biancorossi presenta la trasferta contro i veneti: fuori Verreth e Dickmann, fiducia nel gruppo nonostante il ko col Südtirol e il...

Il derby. Il Montefano con la novità Strupsceki. Il Chiesanuova a caccia di punti salvezzaCHIESANUOVA Aria di quasi derby per il Chiesanuova che alle 15 scende in campo al "Dell’Immacolata" di Montefano per la terza giornata di ritorno.

Altri aggiornamenti su Chiesanuova Adesso la salvezza dista...

Temi più discussi: Il Trodica si fa raggiungere. Solo pari a Chiesanuova; Dal rigore parato al pareggio: Chiesanuova ferma il Trodica; Eccellenza / Corsa a due per il titolo, è bagarre per la salvezza; Eccellenza: Chiesanuova-Trodica 1-1, Papa trova il gol e Fatone neutralizza il penalty decisivo.

Il derby. Il Chiesanuova sogna lo sgambetto a una big: Gara insidiosa, ma Trodica deve vincere»CHIESANUOVA Dopo tre turni consecutivi che hanno riservato scontri diretti contro squadre che lottano per la salvezza, cambia tutto ... sport.quotidiano.net

La corsa verso la salvezza. Chiesanuova, sbagliato il secondo rigore di filaI calci di rigore, nel bene e ancor più nel male, stanno influenzando parecchio la classifica del Chiesanuova. Domenica ... msn.com

Margherita Castrucci è nata a Chiesanuova di Conselice l’8 marzo 1926 - facebook.com facebook

Nella Malga San Giorgio, Bosco Chiesanuova, assisteremo alle prove dei giovani atleti impegnati ai Campionati Italiani di #scidifondo Under 16. Venerdì 6 marzo: sprint skating. Sabato 7: tecnica classica. Domenica 8: staffetta. @Fisiofficial #FICr #FISI #cro x.com