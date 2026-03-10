Le falde acquifere del basso bacino del Chienti sono inquinate da circa trenta anni. La Regione viene chiamata a pagare per i danni, mentre la Provincia di Macerata ha proposto un nuovo gruppo di lavoro per individuare i responsabili. Il Comitato cittadino critica questa iniziativa, ritenendola una manovra dilatoria. La questione riguarda l’inquinamento che interessa da tempo le acque della zona.

Le falde acquifere del basso bacino del Chienti restano contaminate da tre decenni, mentre la Provincia di Macerata propone un nuovo gruppo di lavoro per identificare i responsabili, mossa che il Comitato cittadino respinge come una manovra dilatoria. La richiesta è chiara: l’azione deve passare attraverso una conferenza dei servizi tra Regione Marche, Province e Comuni, poiché le leggi regionali stabiliscono che in assenza di inquinatori individuati, l’onere della bonifica ricade sulla pubblica amministrazione. La stasi trentennale e il rischio sanitario. Il tempo trascorso senza interventi risolutivi ha trasformato un problema ambientale in una minaccia diretta per la salute pubblica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chienti: 30 anni di veleno, la Regione deve pagare

Articoli correlati

Tar: errore del 2013, la Regione deve pagare a Santo StefanoIl Tar della Sicilia ha annullato un decreto regionale che penalizzava il Comune di Santo Stefano Quisquina.

Perché il governo deve pagare un miliardo a Tim: la sentenza che chiude una battaglia di 27 anniPerché il governo deve pagare un miliardo di euro a Tim non è una domanda tecnica, né una questione che riguarda soltanto addetti ai lavori.

Aggiornamenti e notizie su Chienti 30 anni di veleno la Regione...

Argomenti discussi: Falde inquinate da 30 anni. E la bonifica non parte; Incidenti stradali a Tolentino: scattano due denunce per guida in stato di ebbrezza.

Falde inquinate da 30 anni. E la bonifica non parteAnnunciazione, annunciazione! La Provincia delibera ora la costituzione di un gruppo di lavoro per individuare i responsabili dell’inquinamento del basso bacino del Chienti, strumento che fa il paio ... ilrestodelcarlino.it