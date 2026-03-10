Chiello il nuovo album Agonia è in pre-order attesa per il club tour

Il nuovo album di Chiello, intitolato Agonia, è ora disponibile in pre-order e sarà pubblicato il 20 marzo in formato digitale, CD (sia standard che autografato) e vinile (standard, autografato e trasparente). L'artista ha annunciato anche un tour nei club, con date ancora da definire. La pubblicazione segue l'apertura delle prenotazioni, mentre i fan aspettano di ascoltare le nuove tracce dal 20 marzo.

Agonia è il nuovo album di Chiello che sarà protagonista di un tour nei club. Dal 20 marzo sarà disponibile in digitale e nei formati CD (standard e autografato) e vinile (standard, autografato e colorato trasparente) Agonia, il nuovo album di Chiello. Attivo il pre-order. L’album contiene Ti penso sempre (Island RecordsUniversal Music Italia), il brano con cui ha partecipato al 76° Festival di Sanremo, scritto da Chiello e composto da Tommaso Ottomano, Saverio Cigarini, Fausto Cigarini e Matteo Pigoni. Il cantautore, con la sua cifra stilistica unica e il suo immaginario poetico, si conferma tra i nomi rivelazione del 2025.  Questo il. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

