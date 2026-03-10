Chiara Ferragni ha un nuovo fidanzato | chi è Jose Hernandez che arriva dalla Colombia

Chiara Ferragni ha annunciato di aver iniziato una nuova relazione con Jose Hernandez, un uomo proveniente dalla Colombia. La fashion influencer, dopo il divorzio da Fedez e la fine della relazione con Giovanni Tronchetti Provera, ha condiviso la notizia della sua nuova love story. Jose Hernandez è stato presentato come il suo nuovo compagno, segnando un cambiamento nella vita sentimentale della fashion blogger.

Chiara Ferragni non resta single a lungo. Dopo il divorzio da Fedez e la rottura – che è ormai ufficiale – con Giovanni Tronchetti Provera, l’ex regina di Instagram ha trovato un nuovo amore, un amore che arriva da lontano. Sembra che il nuovo fidanzato dell’influencer sia Jose Hernandez, imprenditore colombiano che Chiara avrebbe conosciuto durante le vacanze di Natale, e che l’ha già raggiunta a Milano. Chiara Ferragni, nuovo amore in vacanza. Nel numero del settimanale Chi in arrivo domani in edicola troveremo uno scoop che ha come protagonista Chiara Ferragni. I paparazzi della rivista di gossip hanno immortalato l’influencer mentre portava a spasso il cagnolino Paloma in un parco di Milano. 🔗 Leggi su Dilei.it

