Il Torneo di Viareggio, che da 76 anni si disputa durante la Coppa Carnevale, ha visto passare alcuni dei giovani più promettenti del calcio internazionale. Quest’anno, però, si sta affrontando una difficile sfida per garantire la continuità della manifestazione. La competizione si svolge in uno scenario di incertezza, con la speranza di mantenere viva una tradizione che coinvolge numerose squadre e appassionati.

E via, facciamo i nostalgici. Ve lo ricordate cos’era il Torneo di Viareggio? Ci sono passati tutti. Da Albertosi a Baggio, da Maldini a Lukaku. Recitate l’alfabeto e vi verrà fuori un girotondo di talento. A 76 anni, però, anche il Viareggio rivendica i suoi diritti: quello di sentirsi stanco e quello di chiedere una mano. L’ultima edizione si è aperta all’insegna delle difficoltà. Quattro squadre africane - le nigeriane Rangers Enugu, Nexus Soccer Academy e Rbm Sports, insieme ai ghanesi del Koforidua - hanno dato forfait per una faccenda di visti. Gli organizzatori si sono mossi in fretta e hanno rattoppato. Così, a completare il quadro delle 24 partecipanti, è entrato il Signa: un secolo di storia, sì, ma pur sempre una squadra di Eccellenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chi ha "ucciso" il Viareggio? Ma ecco come il Torneo punta a sopravvivere

Articoli correlati

Cavese, tesserato un centrocampista che ha vinto il torneo di ViareggioLa Cavese 1919 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista Elia Visconti.

La Promessa, ecco chi ha davvero ucciso JanaRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità...

Contenuti utili per approfondire Chi ha ucciso il Viareggio Ma ecco come...

Temi più discussi: Khamenei ucciso: come la Cia ha fornito a Israele la posizione del leader iraniano; La Cia l'ha trovato, Israele lo ha ucciso: i dettagli della missione per colpire Khamenei. Il via libera quando le spie hanno saputo della riunione, il leader non era nel bunker più profondo; Gatto Cesare ucciso a calci: c'è un colpevole. Identificato e denunciato l'aggressore; Il video, la relazione, la scia dei soldi: La domanda ora è chi ha ucciso David Rossi, e perché.

Chi ha ucciso David Rossi? - Lo stato delle cose 09/03/2026Tredici anni dopo dalla morte di David Rossi la Commissione parlamentare d'inchiesta bis ha accertato che l'ex dirigente della Comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, precipitato dalla finestra d ... msn.com

Ruoso, fermato Loriano Bedin: «Sono stato io». Il 67enne ha confessato: è accusato di omicidio premeditato. «Uno di famiglia», chi èPORDENONE - Svolta sul caso dell'omicidio del patron di TelePordenone, Mario Ruoso: è stato fermato per l'omicidio Loriano Bedin, 67 anni, storico ... ilgazzettino.it

A chi spetta il Trattamento Minimo Inps e a quanto ammonta Leggi tutto qui - facebook.com facebook

Un golf club in Spagna e un albergo in Austria: chi è, davvero, Mojtaba Khamenei x.com