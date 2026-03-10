Chi è Valentina De Ceglie la moglie di Fabrizio Biggio

Valentina De Ceglie è la moglie di Fabrizio Biggio, noto comico e conduttore televisivo. Fabrizio Biggio ha partecipato al duo comico I Soliti Idioti e ha lavorato con Rosario Fiorello. La coppia è sposata e vive insieme.

Valentina De Ceglie è la moglie di Fabrizio Biggio, noto comico e conduttore, celebre al grande pubblico per il duo comico I Soliti Idioti e per il sodalizio con Rosario Fiorello. Da anni accanto a Biggio, Valentina è una donna riservata, creativa e dai mille talenti, legata da un legame di parentela ad Alessia Marcuzzi. Chi è Valentina De Ceglie. Nonostante suo marito Fabrizio Biggio sia piuttosto famoso, Valentina De Ceglie si è sempre tenuta lontano dai riflettori. Di lei non si conoscono la data né il luogo di nascita. L’unica certezza è che lavora nel mondo della televisione come autrice, collaborando dietro le quinte di produzioni importanti. 🔗 Leggi su Dilei.it

