Chi è Mario Tobino la storia dello psichiatra che dedicò la sua vita all'ospedale psichiatrico di Maggiano

Mario Tobino, psichiatra e scrittore di Viareggio, passò gran parte della sua carriera all’ospedale psichiatrico di Maggiano, dove si occupò di assistere e curare pazienti con disturbi mentali. È noto anche per aver scritto libri come Le libere donne di Maggiano, che descrivono la sua esperienza e le condizioni dei manicomi. La sua opera ha lasciato un segno nel mondo della psichiatria e della letteratura.

