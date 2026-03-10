Il 26 marzo si terrà a Salt Lake City l’evento di Miss Universo, in cui potrebbe partecipare Ariadna Vargas Llosa, nipote del premio Nobel Mario Vargas Llosa. La giovane è stata annunciata come possibile candidata e la sua presenza ha attirato l’attenzione dei media. La competizione si svolgerà due giorni prima del compleanno dello scrittore.

«Una donna appassionata di moda, design e identità culturale. Nata in Spagna e figlia di genitori peruviani, porta con orgoglio le sue radici, che sono state un pilastro fondamentale nella sua formazione personale e professionale», spiegano di Ariadna sul profilo Instagram di Miss Perù USA. «Orgogliosa delle sue radici peruviane e del suo background multiculturale, Ariadna crede nell’imprenditoria creativa come piattaforma per connettere le culture, preservare le tradizioni e generare un impatto positivo attraverso il design. Oggi, in qualità di candidata a Miss Perù USA, Ariadna Vargas Llosa rappresenta la donna peruviana moderna: con una visione globale, una solida identità e un forte impegno a favore della cultura, della creatività e dell’innovazione», aggiungono. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Chi è Ariadna Vargas Llosa, la nipote del premio Nobel Mario Vargas Llosa che potrebbe diventare Miss Universo

Articoli correlati

Emiliano Vargas sotto i riflettori dopo la vittoria per interruzioneUna serata di pugilato ha messo in luce le potenzialità di un giovane talento e ha evidenziato quanto la gestione della resistenza possa influenzare...

Emiliano Vargas ferma Agustin QuintanaUn incontro cruciale per la progressione di Emiliano Vargas si è svolto al Desert Diamond Arena di Glendale, Arizona, come cornice di una card di...