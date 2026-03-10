Da giorni circola online la vicenda di Dollar, il cane che è stato sottratto a una famiglia di via Tuscolana a Roma. La vicenda riguarda il maltrattamento dell'animale, che veniva tenuto in balcone e colpito con un bastone. La sua situazione è al centro di numerose discussioni sui social, mentre le autorità sono intervenute per il recupero dell'animale.

AGI - Da giorni tiene banco sul web. E' il cane Dollar, sottratto ai maltrattamenti di una famiglia di via Tuscolana a Roma che custodiva l'animale in balcone e lo bastonava. A salvare il border collie blue merle è stato l'intervento di Enrico Rizzi, attivista per i diritti degli animali, che prima ha raccolto prove, video e denunciato tutto ai Carabinieri. Solo dopo questo intervento sono intervenute le autorità che hanno trasferito Dollar al canile della Muratella dove passati i 10 giorni di profilassi sarà messo in adozione. Da Muratella fanno sapere che sono già tanti quelli che hanno fatto richiesta, forse toccati dalla storia del ' cane bastonato ', ma la nuova famiglia "sarà valutata attentamente " visto il triste trascorso dell'animale. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Che fine ha fatto Dollar, il cane bastonato

