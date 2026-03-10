Che fine ha fatto Dollar il cane bastonato

Da agi.it 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da giorni circola online la vicenda di Dollar, il cane che è stato sottratto a una famiglia di via Tuscolana a Roma. La vicenda riguarda il maltrattamento dell'animale, che veniva tenuto in balcone e colpito con un bastone. La sua situazione è al centro di numerose discussioni sui social, mentre le autorità sono intervenute per il recupero dell'animale.

AGI - Da giorni tiene banco sul web. E' il cane Dollar, sottratto ai maltrattamenti di una famiglia di via Tuscolana  a Roma che custodiva l'animale in balcone e lo bastonava. A salvare il border collie blue merle è stato l'intervento di Enrico Rizzi, attivista per i diritti degli animali, che prima ha raccolto prove, video e denunciato tutto ai Carabinieri. Solo dopo questo intervento sono intervenute le autorità che hanno trasferito Dollar al canile della Muratella dove passati i 10 giorni di profilassi sarà messo in adozione. Da Muratella fanno sapere che sono già tanti quelli che hanno fatto richiesta, forse toccati dalla storia del ' cane bastonato ', ma la nuova famiglia "sarà valutata attentamente " visto il triste trascorso dell'animale. 🔗 Leggi su Agi.it

che fine ha fatto dollar il cane bastonato
© Agi.it - Che fine ha fatto Dollar, il cane bastonato

Articoli correlati

Che fine ha fatto $CORONA, la cripto di Fabrizio Corona che alla fine gli è costata 200.000 euroDopo aver bloccato il sito da cui venivano venduta $CORONA, ora Consob ha deciso di multare Fabrizio Corona per la memecoin lanciata nel febbraio del...

Ricordate Ludovico Tersigni, l’attore che ha anche condotto X Factor? Ecco che fine ha fattoPer un periodo è stato ovunque: serie di successo, cinema d’autore e persino il palco di X Factor, uno dei programmi più esposti della televisione...

Altri aggiornamenti su Che fine

Temi più discussi: Ozzy Osbourne sapeva che la fine era vicina. È morto come una vera rockstar: ha fatto colazione e se n'è andato: il figlio Jack rivela i dettagli delle sue ultime ore; Giustizia intermittente | Che fine ha fatto il diritto internazionale?; Che fine hanno fatto i vincitori di MasterChef Italia, da Spyros Theodoridis a Anna Zhang; Quadraro, dal 1958 c'è un ecomostro: ecco che fine ha fatto il progetto che doveva trasformare l'edificio.

Massimo Ceccherini, che fine ha fatto: ansia per la sua sparizione, ecco il retroscenaChe fine ha fatto Massimo Ceccherini? Dalla comicità con Pieraccioni ai momenti difficili, fino alla candidatura agli Oscar. donnaglamour.it

che fine ha fatto«Top Gun»: l'idea per il film, il regista licenziato, che fine ha fatto Kelly McGillis, 6 segretiAll'inizio del film, nei panni dell'uomo che ha un appuntamento con Charlie al club degli ufficiali, compare Pete Pettigrew, vero istruttore della vera scuola Top Gun, che aiutò i produttori in qualit ... corriere.it

Trova facilmente notizie e video collegati.