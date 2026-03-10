Quando le prime luci del giorno illuminano gli altipiani della Cordillera Oriental colombiana, si prepara la changua, una zuppa di latte tipica della regione. Si tratta di un piatto tradizionale consumato a colazione, composto principalmente da latte caldo, uova e pane. La ricetta viene preparata quotidianamente nelle case locali, rappresentando un elemento centrale della cucina delle Ande colombiane.

Quando le prime luci del giorno accarezzano gli altipiani della Cordillera Oriental colombiana, nelle cucine di Bogotá e dei villaggi circostanti si compie un rito antico quanto la memoria collettiva: la preparazione del changua, una zuppa di latte che rappresenta l’essenza stessa della colazione andina. Non si tratta di un semplice piatto, ma di un’esperienza sensoriale che affonda le radici nella tradizione contadina della regione di Cundinamarca e Boyacá, dove le mattine gelide richiedono un nutrimento capace di scaldare corpo e anima. Il changua nasce dall’incontro tra ingredienti umili: latte fresco, acqua, uova, cipollotto e... 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Changua colombiano: la tradizionale zuppa di latte delle Ande da colazione

