La sfilata Autunno-Inverno 2026 di Mattieu Blazy si è svolta recentemente, attirando l’attenzione per la sua proposta di capi che valorizzano la libertà di movimento e l’indipendenza femminile. La collezione ha presentato look che si distinguono per leggerezza e praticità, in continuità con uno stile che sembra voler celebrare la donna moderna. La presentazione si è tenuta in un contesto di grande attenzione mediatica.

Il vero protagonista del cambiamento apportato dallo stilista, però, risiede soprattutto in uno spostamento geografico preciso della silhouette, con il baricentro che scende drasticamente in picchiata. Se l'estetica degli anni Venti del nuovo millennio è stata segnata da volumi ampi e linea a diamante, oggi Chanel decide di raddoppiare la posta, spingendo la linea della vita verso il basso, anzi, molto più giù. Le modelle che sfilano su pavimenti glitterati mentre risuonano le note di Just Dance di Lady Gaga, incarnano una versione modernizzata dell'estetica che rese rivoluzionaria Mademoiselle Coco. Non si tratta di un mero esercizio di nostalgia per l'era delle flapper girl che si liberavano dei corsetti, ma di un gesto contemporaneo che libera il corpo dalle costrizioni e dalle etichette. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Chanel e l’insostenibile leggerezza della vita (bassissima)

Articoli correlati

Elena Sofia Ricci e la danza come rinascita: «In un periodo difficile della mia vita ho riaperto alcuni cassetti e ritrovato la leggerezza della ragazza che avevo così poco ascoltato»Infinito racconta «la storia di un amore che non può essere, ma che non può neanche non essere: un senso di smarrimento e di appartenenza, un legame...

Nel suo ultimo saggio Raffaele Alberto Ventura spiega come il nostro stile di vita insostenibile sia causa della catastrofe che abbiamo oggi davanti agli occhiL’ultima serie che mi ha rapito è firmata da Vince Gilligan il creatore della saga di Breaking Bad, si chiama Pluribus e si muove però in scenari...