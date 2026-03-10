L’Itas Trentino si prepara a difendere il risultato di 3-2 ottenuto a Varsavia, nel match di Champions League di volley. La squadra italiana affronta Lublin in una sfida decisiva per l’accesso ai quarti di finale. La partita si gioca in casa, con l’obiettivo di confermare la vittoria e proseguire la corsa europea. La sfida si svolge con i giocatori pronti a dare il massimo in campo.

Una vittoria per completare l’opera e continuare il cammino europeo. L’ Itas Trentino torna in campo davanti al proprio pubblico per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il PGE Projekt Warszawa, forte del successo conquistato all’andata in Polonia al termine di una battaglia chiusa 3-2 dopo oltre due ore di gioco. Un risultato prezioso ma che lascia ancora completamente aperto il discorso qualificazione. La situazione della serie è chiara: Trento sarà nei quarti di finale con qualsiasi vittoria, indipendentemente dal punteggio. In caso di successo polacco per 3-2 la qualificazione verrebbe invece decisa dal golden set, mentre una vittoria del Projekt 3-0 o 3-1 spalancherebbe ai polacchi le porte dei quarti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Champions League volley: Trento difende il 3-2 di Varsavia, in palio i quarti contro Lublin

Articoli correlati

Leggi anche: Champions League maschile, Trento riparte da Varsavia: in palio i quarti contro Lublin

Leggi anche: LIVE PGE Projekt Varsavia-Trento 2-3, Champions League volley 2026 in DIRETTA: la squadra di Mendez vince l’andata dei play off contro i forti polacchi

Altri aggiornamenti su Champions League

Temi più discussi: Champions League, l’andata degli ottavi è gialloblù: 3-2 a Varsavia; Playoff Champions volley, oggi in campo Trento; PGE Projekt Varsavia-Trento oggi in tv, Champions League volley 2026: orario, programma, streaming; Volley, Champions League: domani la Trentino Itas affronta la PGE Projekt Warszawa.

Champions League: Trento in casa contro Varsavia per il ritorno Play OffLavia e soci, vittoriosi in Polonia per 2-3 (11-25, 25-17, 25-27, 25-19, 9-15), sono chiamati a vincere ancora domani alla alla BTS Arena (ore 20.30) per conquistare l'accesso ai quarti di finale ... corrieredellosport.it

Champions League, Trento vince l'andata degli ottavi contro VarsaviaCominciano con una vittoria faticosamente conquistata al quinto set contro PGE Projekt Warszawa gli ottavi di finale della Champions League per la Trentino Volley. In Polonia, nel primo set i giallobl ... rainews.it

La qualificazione in Champions League attiverebbe automaticamente i riscatti di Hojlund e Alisson Santos - facebook.com facebook

. @ChampionsLeague | Le formazioni ufficiali di @GalatasaraySK- @LFC x.com