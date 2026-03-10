Champions League oggi in TV dove vedere Galatasaray-Liverpool e Newcastle-Barcellona e le altre partite

Oggi in tv si disputano le partite di Champions League tra cui Galatasaray-Liverpool e Newcastle-Barcellona, oltre ad altri incontri. L'Atalanta, unica squadra italiana presente, affronta il Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di finale. La partita dell’Atalanta si può seguire su Sky e NOW. Le gare sono trasmesse in diretta sui principali canali televisivi dedicati al calcio europeo.

L'Atalanta è l'unica delle italiane ancora in Champions, oggi ospita il Bayern Monaco nell'andata degli ottavi: partita visibile su Sky e NOW. Il programma completo delle gare del 10 e dell'11 marzo, con indicazione degli orari e dei canali. Real Madrid-Manchester City su Amazon Prime Video. PSG-Chelsea in chiaro su TV8. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Champions League, dove vedere le partite di Inter e Napoli oggi in TV: orari e canaliNapoli e Inter scendono in campo in contemporanea per la penultima partita della fase campionato della Champions League: dove vedere le gare contro...

Champions League oggi in TV, dove vedere le partite d’andata degli ottavi di finale: orari e canaliGalatasaray-Juventus (ore 18:45) e Borussia Dortmund-Atalanta (ore 21:00) oggi, BodoGlimt-Inter (ore 21:00) domani sono le partite delle italiane nei...

Galatasaray-Liverpool 1-0: gol e highlights | Champions League

Tutti gli aggiornamenti su Champions League

Temi più discussi: Finali di Champions League: record e statistiche; Il calendario e gli orari di Champions League; Dove vedere la Champions League 2025/26 in streaming e in tv, è tutto pronto per gli ottavi di finale; Date e orari degli ottavi di Champions League: Atalanta-Bayern martedì 10 marzo, ritorno il 18 in Germania.

Milano-VakifBank Istanbul oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streamingLa Champions League femminile entra nel vivo e per la Numia Vero Volley Milano arriva uno degli incroci più prestigiosi e impegnativi della stagione. Nei quarti di finale la squadra lombarda se la ... oasport.it

Calendario Champions League calcio 2026 oggi: orari partite 25 febbraio, dove vederle in tv e streamingDopo le partite andate in scena ieri, che hanno consegnato la qualificazione a 4 squadre per gli ottavi di finale, la Champions League 2025-2026 è pronta ... oasport.it

Champions League ottavi: Atalanta-Bayern e tutte le partite su Sky e NOW x.com

Corsa Champions al rush finale A 10 giornate dal termine, Como, Juventus e Roma si giocano l’ultimo posto utile per la prossima Champions League 29a giornata: Como-Roma / Udinese-Juventus 30a giornata: Como-Pisa / Juventus-Sassuolo / Roma-L - facebook.com facebook