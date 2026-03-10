La Savino Del Bene Scandicci affronta il Fenerbahçe nella partita di andata dei quarti di finale della Champions League femminile. La squadra italiana si prepara a competere con una formazione turca che schiera giocatrici come Orro e Abbondanza. L’incontro si svolge in un palazzetto che si aspetta una grande affluenza di pubblico e un’atmosfera di sfida intensa.

La Savino Del Bene Scandicci si prepara a vivere una delle serate più importanti della propria stagione europea. Nei quarti di finale di Champions League femminile la formazione toscana affronta il Fenerbahce Istanbul, una delle squadre più forti e titolate del panorama internazionale. La gara di andata rappresenta il primo capitolo di un confronto che promette spettacolo e intensità, con in palio un posto nella Final Four della massima competizione continentale. Scandicci si presenta all’appuntamento in un momento positivo anche sul fronte nazionale. La squadra allenata da Marco Gaspari ha infatti appena conquistato la qualificazione alle semifinali dei playoff scudetto, superando Bergamo nei quarti di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Champions League femminile: Scandicci sfida il Fenerbahce di Orro e Abbondanza per un posto in Final Four

