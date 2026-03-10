Champions League femminile | Conegliano torna ad Ankara per il primo atto dei quarti

La A. Carraro Prosecco Doc Conegliano torna ad Ankara per il primo atto dei quarti di finale di Champions League femminile contro lo Zeren Spor Ankara. La partita si svolge in Turchia e rappresenta l’inizio della doppia sfida che deciderà quale squadra avanzerà nella competizione. Le due formazioni si sono già affrontate nella fase a gironi, creando un precedente tra di loro.

La A. Carraro Prosecco Doc Conegliano riparte da Ankara per aprire il doppio confronto dei quarti di finale di Champions League femminile contro lo Zeren Spor Ankara, una sfida che mette di fronte due squadre che si conoscono già molto bene dopo l’incrocio nella fase a gironi. La gara di andata si gioca in Turchia e rappresenta il primo passo verso la Final Four per le campionesse d’Italia, chiamate a confermare la loro superiorità dopo il dominio mostrato nella prima fase della competizione. Nel girone D la squadra veneta ha imposto la propria legge con sei vittorie in altrettante partite, chiudendo al primo posto con 17 punti e lasciando alle spalle proprio Ankara, seconda con 13 punti, mentre Dresdner SC e?KS Commercecon?ód? sono rimaste nettamente staccate. 🔗 Leggi su Oasport.it

