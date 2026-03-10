Champions la favola della Dea non vuole spegnersi sul più bello

Nella Champions League, la squadra si appresta a disputare un'importante partita e spera di ottenere una vittoria che potrebbe proseguire la sua avventura europea. La squadra ha già raggiunto diversi traguardi nella competizione quest'anno e punta a confermare il suo stato di forma. I giocatori sono determinati a non mollare e a continuare il cammino, con l'obiettivo di mantenere viva la propria speranza di successo.

La Dea spera che possa davvero materializzarsi il celebre proverbio del non c'è due senza tre. Dopo essersi regalate le notti leggendarie europee contro Bayer Leverkusen (travolto 3-0 il 22 maggio 2024 a Dublino nella finale di Europa League) e Borussia Dortmund (epica remuntada dallo 0-2 dell'andata alla vittoria per 4-1 al ritorno due settimane fa) stasera i bergamaschi sperano di vivere un'altra serata magica contro le tedesche. A completare il tris di squadroni teutonici mandati k.o. dall'Atalanta manca, infatti, solo il Bayern Monaco, che sarà di scena oggi alla New Balance Arena per l'andata degli ottavi di Champions League. Sulla carta è una sfida decisamente proibitiva visto che i bavaresi sono tra le grandi favorite alle vittoria della Coppa dalle Grandi Orecchie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

