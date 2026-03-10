Cev Champions League C’è Numia-VakifBank infinito duello fra le big

Stasera alle 20.00 la Numia Milano affronta il VakifBank nella loro ultima partita europea davanti al pubblico di casa. La squadra di Egonu si prepara a sfidare una delle principali avversarie nella Champions League femminile. La gara rappresenta un momento importante per le due formazioni, in un incontro che promette grande spettacolo e intensità.

È tempo di Europa per la Numia Milano. Big match in arrivo per Egonu e compagne che stasera 20.00 faranno la loro ultima apparizione europea davanti al pubblico di casa. All’Allianz Cloud di Milano, che va verso il tutto esaurito, sarà sfida alle turche del VakifBank Istanbul per la gara di andata dei quarti di finale di CEV Champions League. Un match che promette spettacolo tra due squadre di alto livello che calcheranno il taraflex milanese con un unico obiettivo: vincere con il miglior risultato possibile per arrivare alla gara di ritorno con un importante vantaggio. Per provare a fare risultato Milano, che sta attraversando un buon... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

