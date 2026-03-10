Un uomo di 40 anni è stato denunciato dopo aver seguito la fidanzata per strada, inviandole messaggi offensivi e provocando un acceso litigio nel mezzo della notte. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno portato alla denuncia dell’uomo. La donna ha riferito di aver subito insulti e pedinamenti durante la giornata.

Ha seguito per strada la fidanzata, le ha inviato messaggi offensivi sul telefono, poi l’accesa lite nel cuore della notte. Una situazione che poteva avere un epilogo ben più grave se non fosse stato per il tempestivo intervento dei carabinieri, giunti a Cesa, per riportare la calma. Denunciato un 40enne, già noto alle forze dell’ordine. L'episodio si è verificato intorno alle 2 della scorsa notte, quando una donna ha chiesto l’intervento dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile dopo una violenta discussione con il fidanzato, nata - secondo quanto riferito - per motivi di gelosia. Giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno immediatamente avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Cesa, insulta e pedina fidanzata per strada, poi il violento litigio: denunciato un 40enne

Articoli correlati

Litigio assurdo tra Elodie e Iannone: urla in strada, rapporto a pezzi, lei si rifugia dalla fidanzata FranceskaUn incontro inatteso, qualche parola di troppo e un addio che sembra ormai definitivo.

Parcheggia male l’auto davanti a un ristorante, poi insulta e minaccia il direttore e un cliente: denunciatoQuando dal ristorante gli hanno fatto notare che l'auto era parcheggiata male, l'uomo, un 57enne, ha dato in escandescenze, minacciando anche di...