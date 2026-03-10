Cervo centrato da un' Audi sulla Pedemontana sfonda il parabrezza e finisce dentro all' abitacolo ferita la conducente | è svenuta

Un cervo maschio di grandi dimensioni è stato investito questa mattina intorno alle 9.30 sulla Pedemontana, nel tratto vicino a Bassano del Grappa. L’animale, centrato da un’auto Audi, ha sfondato il parabrezza e finito nell’abitacolo, ferendo la conducente che è svenuta. La strada è stata temporaneamente chiusa per i soccorsi e i rilievi.

BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA) - Un cervo maschio di grandi dimensioni verso le 9.30 di oggi, martedì 10 marzo, è improvvisamente sbucato oltre il guardrail che delimita la carreggiata sulla Superstrada Pedemontana Veneta, finendo contro un’auto in transito. L'incidente è avvenuto nel territorio di Bassano del Grappa sulla carreggiata in direzione Milano. Parabrezza sfondato L’animale ha colpito con violenza il parabrezza dell'Audi, sfondandolo ed entrando parzialmente nell’abitacolo, dove ha colpito la donna alla guida, rimasta ferita e incosciente. I soccorsi I vigili del fuoco di Bassano del Grappa, intervenuti tempestivamente, hanno liberato la conducente ferita dalle lamiere dall’auto e l’hanno affidata alle cure del personale sanitario del 118, presente sul posto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

