A Cervia, un candidato sindaco propone di offrire 3.000 euro a ogni bambino per cercare di fermare l’esodo dei giovani dalla città. La proposta, avanzata da Enea Puntiroli, mira a incentivare le nascite e sostenere le famiglie locali. La proposta è stata presentata come una misura concreta per affrontare il problema demografico che interessa la comunità.

La proposta di Enea Puntiroli, candidato sindaco per la lista civica Cervia Più, punta su un bonus nascita di 3.000 euro a bambino residente. L’iniziativa mira a contrastare l’esodo dei giovani e a rendere Cervia una città vivibile per le famiglie. Il piano prevede anche nuovi servizi educativi e soluzioni abitative. Il progetto si inserisce nel contesto delle elezioni amministrative del 2026, affrontando i problemi strutturali della provincia di Ravenna e della Riviera romagnola. La cifra complessiva stimata è di circa 1,9 milioni di euro annui, coperta tramite recupero dell’evasione fiscale e razionalizzazione delle spese comunali. Il peso demografico sulla costa romagnola. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cervia: 3.000 euro a bambino per fermare l’esodo dei giovani

