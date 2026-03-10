Certificati falsi per impedire il trasferimento dei migranti | il caso a Farwest

A Farwest, otto medici sono stati iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di aver compilato decine di certificati falsi. Questi documenti sono stati usati per bloccare il trasferimento di migranti irregolari nei Centri di permanenza per il rimpatrio. La vicenda riguarda il sospetto uso di certificati contraffatti per ostacolare le procedure di trasferimento.

Otto medici indagati, accusati di aver compilato decine di falsi certificati per impedire il trasferimento di diversi migranti irregolari nei Cpr, i Centri di permanenza per il rimpatrio. L’inchiesta della Procura di Ravenna sul reparto di malattie infettive dell’ospedale Santa Maria delle Croci sta facendo molto discutere: l’inviata di Farwest Maria Laura Cruciani la racconta con le voci e le opinioni dei politici, dei cittadini e degli stessi medici. Lo Stato acquista un capolavoro del Caravaggio per 30 milioni. Dove sarà esposto GUARDA . 🔗 Leggi su Iltempo.it

Cos’è questa storia dei medici accusati di aver concesso certificati falsi ai migrantiSei medici del reparto di Malattie infettive dell’ospedale di Ravenna sono indagati con l’accusa di falso ideologico in atto pubblico in relazione ad...

Temi più discussi: Gli facciamo il c... agli sbirri, le chat dei medici nell'inchiesta dei certificati anti-rimpatri e Cpr. L'infettivologo: Ho scritto io, è stato decontestualizzato; Cronaca. Ravenna, certificati falsi contro i rimpatri: nelle chat la soddisfazione dei medici; Cpr e certificati falsi. Barcaiuolo (FdI): A Ravenna sistema gravissimo: insulti alle forze dell’ordine nelle chat dei medici e soggetti pericolosi rimessi in libertà; Falsi certificati anti-rimpatrio, le chat dei medici di Ravenna sui migranti: Gli facciamo il c**o a questi maledetti sbirri.

Certificati anti-rimpatrio, indagine Ravenna si allarga ad altri ospedali?/ In chat anche un medico di MilanoCertificati anti-rimpatrio, l'indagine di Ravenna su 8 medici potrebbe allargarsi ad altri ospedali: dalle chat spunta anche un infettivologo di Milano ... ilsussidiario.net

«Gli facciamo il c... agli sbirri», le chat dei medici nell'inchiesta dei certificati anti-rimpatri e Cpr. L'infettivologo: «Ho scritto io, è stato decontestualizzato»Dall'inchiesta di Ravenna emergono i messaggi tra i medici indagati e i colleghi non coinvolti dalle indagini. E c'è chi diceva: «Finora abbiamo fatto così, solo che adesso bisogna giustificare in mod ... corrieredibologna.corriere.it

Cronaca. Ravenna, falsi certificati dei medici "no Cpr": clamorosi dettagli nelle intercettazioni - facebook.com facebook