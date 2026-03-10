Certificati anti-rimpatrio l’indagine si allarga e giovedì 12 marzo l’interrogatorio di garanzia

L'indagine a Ravenna si estende e giovedì 12 marzo si terrà l'interrogatorio di garanzia. I pubblici ministeri hanno acquisito nuovi documenti che coinvolgono diverse persone nell’ambito dei certificati anti-rimpatrio e del falso ideologico continuato. La vicenda riguarda procedure amministrative e presunte irregolarità nelle pratiche legate ai certificati. La procura ha avviato approfondimenti su più soggetti coinvolti.

Ravenna, 10 marzo 2026 – Non solo il falso ideologico continuato. Ma dalle carte che i pm hanno messo a disposizione delle difese, si capisce che gli otto medici del reparto delle Malattie Infettive coinvolti nell’inchiesta sui cosiddetti certificati anti-rimpatrio, sono indagati anche per interruzione di pubblico servizio. Tale ipotesi accusatoria è legata all’avere - sempre secondo la procura - impedito di dare corso all’accompagnamento ai cpr di diversi stranieri irregolari - e dunque la successiva espulsione - grazie appunto a certificati ritenuti falsi e compilati per ragioni ideologiche e aprioristiche. Oggi l’udienza di riesame sulla richiesta di dissequestro del materiale sequestrato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Certificati anti-rimpatrio, l’indagine si allarga e giovedì 12 marzo l’interrogatorio di garanzia Articoli correlati Leggi anche: Visite e certificati anti-rimpatrio: così i clandestini violenti “restano” Migranti, ipotesi di certificati anti-rimpatrio: almeno sei medici indagati a RavennaLa polizia ha effettuato perquisizioni informatiche incentrate principalmente nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale: l’allarme de il... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Certificati anti Temi più discussi: Certificati anti-rimpatrio dei migranti, una dottoressa indagata tenta di togliersi la vita: Dite perché; Certificati anti-rimpatrio, la Procura di Ravenna chiede l'interdizione degli otto medici; Certificati anti-rimpatrio, i pm chiedono l'interdizione degli otto medici; Certificati anti-rimpatrio, la Procura chiede un anno di stop per i medici indagati: udienza rinviata. Parte l'inchiesta sui certificati anti-rimpatrio: chat e intercettazioni, nei guai otto mediciL’inchiesta della Procura di Ravenna sui falsi certificati anti-rimpatrio poggia su un vasto materiale documentale, tra cui numerose chat e intercettazioni ambientali. In una di ... corriereadriatico.it Certificati anti-rimpatrio, la Procura di Ravenna chiede l'interdizione degli otto mediciL'accusa è di falso ideologico continuato. L'interrogatorio di garanzia davanti al Gip è stato differito al 12 marzo ... rainews.it Visite in 2 minuti e malattie fantasma per certificati anti rimpatrio. Ma i medici di Ravenna sapevano dei reati - facebook.com facebook Ravenna, dottoressa indagata nell'inchiesta sui certificati anti-rimpatri tenta il suicidio: «Fate sapere perché l'ho fatto» x.com