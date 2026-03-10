C’era una volta una famiglia nel bosco

Una famiglia residente a Palmoli, in provincia di Chieti, è al centro di una vicenda che ha attirato l’attenzione locale. La famiglia vive in una zona boschiva e la loro presenza è stata segnalata più volte dalle autorità. I dettagli dell’episodio sono ancora in fase di accertamento e non sono stati resi pubblici ulteriori elementi al momento.

. No, non è una favola la vicenda che vede protagonista la famiglia che vive a Palmoli, in provincia di Chieti. Né al momento sembra esserci un lieto fine. Una famiglia a cui, come recitano le ordinanze del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila, prima, ordinanza del 13 novembre 2025, sono stati allontanati i tre bambini, collocati in una struttura, con tanto di sospensione della responsabilità genitoriale di mamma Catherine Birmingham, australiana, e papà Nathan Trevallion, inglese. Poi, con ordinanza dello stesso tribunale dello scorso 5 marzo 2026, presidente Cecilia Angrisano, "viene disposto l' allontanamento dei minori dalla comunità in cui sono attualmente ospitati e il loro collocamento in diversa struttura, senza la madre ".