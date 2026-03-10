Un buttafuori del Constellation di Crans-Montana ha riferito di aver visto una ragazza svenuta con i vestiti sciolti, ma un poliziotto gli ha detto che non era suo compito intervenire. Un testimone, Predrag Jankovic, ha raccontato di essere riuscito a uscire dalle fiamme strisciando e dimenandosi, trovandosi sotto una pila di persone durante l’incendio scoppiato nella notte di Capodanno.

“Sono riuscito a uscire strisciando, dimenandomi. Ero sotto la pila di persone”. Predrag Jankovic racconta così la sua fuga dalle fiamme del Constellation di Crans-Montana, il locale devastato dall’incendio nella notte di Capodanno. Nel rogo sono morti 41 ragazzi e 115 sono rimasti feriti. Lui era uno dei due buttafuori in servizio quella sera. L’altro non è sopravvissuto. Nel verbale agli investigatori il giovane descrive minuti di panico e di fumo in cui, dice, ha “guardato la morte avvicinarsi”. Il lavoro senza formazione. Jankovic – come riporta Il Messaggero – spiega di non avere mai ricevuto una preparazione per il ruolo di addetto alla sicurezza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “C’era una ragazza svenuta con i vestiti sciolti ma un poliziotto mi disse che non era suo compito”, il racconto del buttafuori del Constellation di Crans-Montana

Strage di Crans-Montana, Achille Barosi era riuscito a uscire salvo da La Constellation, ma «è tornato indietro per salvare una ragazza»È rientrato nel locale di Crans-Montana per salvare un'amica, ma il suo gesto di generosità gli è costato la vita.

