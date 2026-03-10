Centrosinistra verso risoluzioni separate su comunicazioni Meloni

Il centrosinistra si prepara a proporre risoluzioni distinte in occasione delle prossime comunicazioni del governo. La decisione arriva in risposta a diverse questioni politiche e si concretizza con una divisione tra i partiti che lo compongono. La discussione riguarda principalmente temi di natura istituzionale e strategica per l’operato del governo. La situazione si sviluppa in un quadro di crescente fermento tra le forze di opposizione.

Roma, 10 mar. (askanews) – Roma, 10 mar. (askanews) – Il centrosinistra si avvia a presentarsi in ordine sparso al dibattito sulle comunicazioni di Giorgia Meloni domani in Parlamento: il tentativo di scrivere una risoluzione unitaria sembra arenato in particolare per le divisioni tra M5s e Pd, anche se i contatti continueranno fino a domattina. Se sull’Iran l’accordo era già fatto, dopo la risoluzione unitaria Pd-M5s-Avs della scorsa settimana, la proposta di Giuseppe Conte ha toccato un tema che i democratici non sono disponibili a mettere in discussione, quello dell’atteggiamento sulla guerra in Ucraina. Una mossa che lascia qualche strascico nel rapporto tra i due partiti e che va letta, come spiega un parlamentare del campo largo, nell’ottica della competizione per la leadership della coalizione: “I due si marcano a vista”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

