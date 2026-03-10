Centopercento danza | fotografia e pittura celebrano il movimento alla Galleria FARè

Alla Galleria FARè è in corso la mostra “Centopercento danza”, che vede esposte le fotografie di Roberto Casasola e le opere pittoriche di Valentina Azzini. La rassegna, visitabile fino al 28 marzo 2026, propone una riflessione visiva sul movimento e sulla vitalità della danza attraverso le immagini e le tele degli artisti. La mostra si concentra sull’energia espressa dal corpo in azione.

La fotografia di Roberto Casasola e la pittura di Valentina Azzini si uniscono per celebrare il meraviglioso mondo della danza con la mostra Centopercento danza, visitabile alla Galleria FARè in Corte del Giglio fino al 28 marzo 2026. “Questa esposizione indaga lo spazio e il tempo: danza, fotografia e pittura si fondono per diventare comunicazione, sensazione, effetto visivo e memoria emotiva, restituendo all’osservatore la grazia, l’eleganza e la forza del gesto in una dimensione onirica”, racconta il curatore Roberto Casasola. “La fotografia e la pittura sono rappresentazione e fanno riemergere ciò che è scomparso. La danza, invece, è il momento, il qui e ora: nell’attimo stesso in cui il movimento si compie, svanisce senza lasciare traccia, se non nell’anima di chi guarda”. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

