Ceccano presentazione del libro La maledizione italiana

Ci sono storie della nostra Repubblica che sembrano lontane.E altre che continuano a parlare al presente.Appuntamento sabato 14 marzo alle ore 18.00, alla Biblioteca Comunale "F.M. De Sanctis" con Giovanni Fasanella per la presentazione del libro "La maledizione italiana", scritto insieme allo storico Mario José Cereghino.Un libro che porta alla luce documenti e vicende poco conosciute del dopoguerra italiano, tra politica internazionale, grandi potenze e scelte che hanno segnato il destino del nostro Paese.A dialogare con l'autore sarà il giornalista Diego Protani.

