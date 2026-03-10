C' è un cadavere decomposto nel fossato accanto alla strada | forse è di un uomo scomparso 8 mesi fa vittima di un incidente

Un corpo in stato di decomposizione è stato trovato in un fossato vicino a una strada, probabilmente di un uomo scomparso otto mesi fa. A scoprire il cadavere è stato un agricoltore mentre lavorava con il trattore. Si pensa che possa trattarsi di un 47enne scomparso nel luglio dell'anno scorso, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

I fatti a Chieri, Torino. È rimasto nascosto tra le fronde di un campo: vicino c'era la sua moto. Indagano i carabinieri: c'è l'ipotesi che si tratti del corpo di Eric Bellini, 47 anni A notare quel cadavere è stato un agricoltore, mentre eseguiva alcuni lavori con un trattore. Potrebbe essere di Eric Bellini, 47enne di Moriondo Torinese scomparso nel nulla dallo scorso 5 luglio, il corpo in avanzato stato di decomposizione che è stato scoperto nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 9 marzo, in un fossato accanto alla carreggiata di strada Buttigliera a Chieri (popoloso comune della città metropolitana di Torino), vicino alla centrale elettrica dell'Enel.

