Catanzaro ribalta il verdetto | assolti ex presidente

La Corte d’Appello di Catanzaro ha deciso di assolvere l’ex presidente della Provincia di Vibo Valentia, dopo aver annullato la condanna di primo grado. La sentenza è stata emessa oggi e riguarda direttamente la figura dell’ex presidente, che in precedenza era stato condannato in un procedimento giudiziario.

La Corte d’Appello di Catanzaro ha emesso oggi una sentenza che ribalta completamente il verdetto di primo grado riguardante l’ex presidente della Provincia di Vibo Valentia, Salvatore Solano. I giudici hanno assolto definitivamente il politico e i funzionari dell’ente pubblico dalle accuse di corruzione e turbativa d’asta, chiudendo un capitolo giudiziario aperto dall’operazione Dedalo-Petrol Mafie. Mentre la Procura generale aveva richiesto otto anni di reclusione per l’imputato principale, invocando anche l’aggravante mafiosa, il collegio ha accolto pienamente le argomentazioni della difesa. L’esito è analogo per Antonio Angelo Isaia Capria, Antonio Francolino e Gaetano Del Vecchio, funzionari provinciali inizialmente indagati per irregolarità negli appalti pubblici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

