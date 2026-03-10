Catania parcheggiatore abusivo arrestato con la droga in tasca | violata la sorveglianza speciale

A Catania, un uomo di 27 anni che lavora come parcheggiatore abusivo è stato arrestato dalla polizia nel centro storico dopo un controllo. Durante l’intervento, è stato trovato con della droga in tasca e si è scoperto che aveva violato le disposizioni della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza a cui era sottoposto. L’arresto è avvenuto in un’operazione di routine.

Fermato durante un controllo nel centro storico. Un parcheggiatore abusivo di 27 anni è stato arrestato dalla polizia a Catania dopo aver violato le prescrizioni della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza a cui era sottoposto. L'intervento è avvenuto nel centro storico durante un servizio di controllo mirato effettuato dagli agenti delle moto volanti della questura. Alla vista dei poliziotti, il giovane – già conosciuto dalle forze dell'ordine per precedenti legati alla stessa attività – ha tentato di allontanarsi velocemente tra le strade vicine, nel tentativo di evitare il controllo. L'inseguimento e il fermo da parte degli agenti.