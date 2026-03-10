Catania | emergenza sanitaria e abusivismo a Fera o Luni

A Catania, una delegazione di residenti ha richiesto al sindaco un intervento urgente per affrontare l’abusivismo e la crescente sporcizia nella zona della Fera o Luni. La richiesta arriva in un momento di emergenza sanitaria e di degrado, con i residenti che chiedono interventi concreti per migliorare le condizioni del quartiere e contenere il fenomeno dell’abusivismo.

Una delegazione di residenti ha chiesto al sindaco Trantino un intervento immediato per fermare l’abusivismo e la sporcizia che affliggono la zona della Fera o Luni a Catania. La richiesta riguarda piazza Carlo Alberto e corso Sicilia, dove si registrano gravi carenze igienico-sanitarie legate alla vendita di prodotti non tracciati. I cittadini hanno segnalato la presenza di ambulanti illegali che occupano portici e marciapiedi, ostacolando la circolazione pedonale e compromettendo il decoro urbano. Il primo cittadino ha ascoltato le rimostranze e ha promesso un censimento delle attività per distinguere tra operatori regolari e abusivi. Il fronte sanitario: cibo senza tracciabilità in pieno centro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

