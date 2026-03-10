Catania-Casertana 0-0 i Falchetti impongono la spartizione della posta alla corazzata etnea

Nella partita tra Catania e Casertana, terminata con un risultato di 0-0, i Falchetti sono riusciti a bloccare la squadra etnea. La sfida si è svolta al campo dei calabresi, e questo pareggio ha avuto conseguenze sulla classifica, favorendo il Benevento che ora è a più dodici punti rispetto ai siciliani. La gara si è disputata a quattro giorni dal successo nel derby contro la Salernitana.

Tempo di lettura: 2 minuti A distanza di quattro giorni dalla vittoria nel derby contro la Salernitana, la Casertana impone lo 0-0 al suo domicilio al Catania consegnando, di fatto, il campionato al Benevento che vola a +12 sugli etnei. Arcigni e compatti, sono dei Falchetti le cose migliori del primo tempo soprattutto con un Casarotto in grande spolvero. Non si sblocca, però, il punteggio ed anche nella ripresa la Casertana è attentissima a presidiare ogni zona del campo concedendo pochissimo ad un Catania pericoloso solo con Miceli e Ierardi. Grazie al punto rimediato al “Cibali-Massimino”, ora la squadra di mister Coppitelli è sesta in classifica (50) ma ad appena 6 punti dal terzo posto (Cosenza, 56) e ci sono tutti i presupposti per regalarsi un grandissimo finale di stagione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Catania-Casertana 0-0, i Falchetti impongono la spartizione della posta alla corazzata etnea Articoli correlati Liotti illude la Casertana a Cosenza: i Falchetti alla terza sconfitta di filaÈ crisi per la Casertana che a Cosenza ha incassato il terzo ko di fila perdendo 3-1 al “San Vito” Marulla” dopo essere passata in vantaggio al 32’... Liotti illude la Casertana a Cosenza: Falchetti alla terza sconfitta di filaÈ crisi per la Casertana che a Cosenza ha incassato il terzo ko di fila perdendo 3-1 al “San Vito” Marulla” dopo essere passata in vantaggio al 32’... Contenuti e approfondimenti su Catania Casertana 0 0 i Falchetti... Temi più discussi: Catania, grande delusione al Massimino: solo 0-0 contro la Casertana; Serie C, Catania-Casertana 0-0: pari e tanta noia nel posticipo del lunedì; Catania-Casertana: la diretta della partita; Dove vedere Catania-Casertana in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Catania–Casertana 0-0: al Massimino finisce senza reti tra VAR, tensioni e occasioni sprecateDiretta di Catania-Casertana di Lunedì 9 marzo 2026: match intenso, tante verifiche VAR e poche vere occasioni ... calciomagazine.net Diretta/ Catania Casertana (risultato 0-0) video streaming tv: buon punto per gli ospiti (oggi 9 marzo 2026)Diretta Catania Casertana streaming video tv, oggi 9 marzo 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live del posticipo di Serie C. ilsussidiario.net Unica Sport. . MIX ZONE CATANIA-CASERTANA, CAPITAN DI TACCHIO Di Tacchio: "Atteggiamento e spirito ci sono stati. É mancato il risultto. Tocca solo a noi cambiare rotta" #UnicaSport #CataniaCasertana #orografie #CataniaFC - facebook.com facebook Post partita al Massimino Dopo Catania–Casertana 0-0 siamo stati tra i tifosi rossazzurri per raccogliere i commenti a caldo. C’è grande delusione sugli spalti: oggi in molti si aspettavano una vittoria per ripartire e tenere vivo l’entusiasmo. x.com