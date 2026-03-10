Castiglionese vola | 18 vittorie un solo stop e il borgo

La Castiglionese ha conquistato la promozione in Seconda categoria con sei turni di anticipo, accumulando 18 vittorie e una sola sconfitta. La squadra ha portato entusiasmo tra i tifosi e gli abitanti del borgo, che hanno festeggiato senza soste il risultato ottenuto. Il piccolo centro si è animato di colori e cori, diventando il centro di un vero e proprio evento sportivo.

La promozione matematica della Castiglionese in Seconda categoria, ottenuta con sei giornate di anticipo, ha trasformato il piccolo borgo in un teatro di celebrazioni spontanee. Il sindaco Tommaso Tarabusi ha definito l'evento uno spettacolo che va oltre lo sport, segnando un momento di coesione sociale per tutta la comunità locale. Domenica scorsa è stato sancito ufficialmente il ritorno al successo della prima squadra del paese, dopo un'assenza durata diversi anni nei campionati superiori. I numeri del campionato parlano chiaro: 18 vittorie e una sola sconfitta per la formazione guidata dall'allenatore Davide Beccaglia.