Castiglionese da record il sindaco | Che spettacolo

Un'annata memorabile per l'Asd Castiglionese: domenica scorsa è arrivata la promozione matematica in Seconda categoria, a ben 6 giornate dalla fine del campionato. Un ritorno al successo celebrato dopo un'assenza della prima squadra locale che durava da qualche anno. La stagione passata, che ha rappresentato l'esordio della nuova compagine, si era già conclusa con un ottimo secondo posto, sublimato in quest'ultima cavalcata trionfale. "Il calcio nella nostra realtà – racconta entusiasta Graziano Naldi, presidente della società e imprenditore – per noi è soprattutto aggregazione. Durante il derby con il Baragazza le persone hanno affollato gli spalti, a riprova di un paese che si sa stringere attorno allo sport".