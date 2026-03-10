Castiglione | 70% differenziata ma le RSA frenano

A Castiglione Cosentino, nel cuore della provincia di Cosenza, il livello di raccolta differenziata ha raggiunto il 70 per cento. Tuttavia, le strutture di residenza assistita (RSA) nel territorio stanno rallentando il progresso complessivo. Il dato si riferisce alla quantità di rifiuti differenziati rispetto al totale prodotto nel comune. La percentuale rappresenta un risultato importante per la gestione dei rifiuti locali.

Castiglione Cosentino, nel cuore della provincia di Cosenza, ha raggiunto una quota del 70% nella raccolta differenziata, un risultato che lo colloca tra i comuni più virtuosi della regione. Tuttavia, questo traguardo nasconde una criticità strutturale legata alla presenza di due residenze sanitarie assistenziali, La Quiete e San Raffaele, che ospitano complessivamente oltre 120 anziani. Il flusso costante di rifiuti non differenziabili provenienti da queste strutture, in particolare i pannoloni usati, rischia di penalizzare ingiustamente la comunità e i contribuenti locali. Ogni ospite delle RSA utilizza mediamente almeno quattro pannoloni al giorno, dispositivi che per ragioni igienico-sanitarie devono essere conferiti nell’indifferenziato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

