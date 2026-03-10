Castelnovo piange Oscar Simonazzi Oggi i funerali

A Castelnovo Monti si svolgono oggi i funerali di Oscar Simonazzi, morto a 71 anni dopo aver combattuto una grave malattia. Simonazzi, residente nel paese, era molto conosciuto nella comunità locale e apprezzato da chi lo aveva incontrato nel corso degli anni. La sua scomparsa ha suscitato un forte dolore tra amici e familiari. La cerimonia si tiene nella chiesa del paese.

È venuto a mancare a seguito di una grave malattia all'età di 71 anni, Oscar Simonazzi, residente con la famiglia a Castelnovo Monti, dove era molto conosciuto e benvoluto da tutti. A dare la dolorosa notizia della scomparsa sono la moglie Sonia, i figli Lara con Paolo e Matteo con Katia, gli amati nipoti Giorgio, Elena ed Alice, il fratello Riccardo e i parenti tutti. Per volere della famiglia niente fiori ma offerte alla Croce Verde di Castelnovo Monti. Molti ieri hanno partecipato al s. rosario di suffragio. Oscar Simonazzi apparteneva ad un gruppo di amici castelnovesi cresciuti insieme fin dall'infanzia e con i quali condivideva il tempo libero per poi dedicarsi alla famiglia e in particolare alle nipotine.