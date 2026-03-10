Castello da 8 milioni | 27 stanze e parco sul Lago Maggiore

Un castello seicentesco a Lesa, in provincia di Novara, è stato messo in vendita al prezzo di otto milioni di euro. La proprietà comprende 27 stanze e un parco privato di 1,5 ettari che si affaccia sul Lago Maggiore. La struttura si trova in una zona panoramica vicino al lago e rappresenta un esempio di architettura storica.

Un maniero seicentesco a Lesa, in provincia di Novara, è sul mercato per otto milioni di euro. La proprietà offre 27 stanze e un parco privato di 1,5 ettari affacciato sul Lago Maggiore. Costruito nel 1778 e ampliato nell’Ottocento, il castello rappresenta una delle ultime opportunità immobiliari di lusso nella regione. Il prezzo richiesto è trattabile, ma rimane fuori dalla portata della media borghesia locale. Si tratta di un bene che unisce storia e natura, con spazi interni restaurati negli anni ’90 e strutture esterne da valorizzare. Storia e architettura del maniero. L’edificio principale risale al 1778, con un ampliamento significativo avvenuto nel 1880. 🔗 Leggi su Ameve.eu

