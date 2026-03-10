Castellabate Città Cardioprotetta | ok al protocollo d' intesa con l' associazione nazionale GIEC

Il comune di Castellabate ha approvato un protocollo d’intesa con l’Associazione Nazionale GIEC, gruppo specializzato in interventi di emergenza cardiologica. La firma si terrà venerdì 13 marzo alle ore 10, in una cerimonia ufficiale. L’accordo prevede l’installazione di defibrillatori pubblici e la formazione di personale per interventi di emergenza. La città diventa così ufficialmente una città cardioprotetta.

Il comune di Castellabate diventa città cardioprotetta con la firma del Protocollo d’Intesa con l’Associazione Nazionale GIEC, gruppo di intervento per le emergenze cardiologiche, in programma il prossimo venerdì 13 marzo alle ore 10.00 presso la sala consiliare “C.Grande” in Santa Maria. L’obiettivo è quello di rendere l’intero borgo cardioprotetto attraverso una distribuzione capillare sul territorio dei DAE ed una sempre maggior diffusione della cultura dell'importanza del primo soccorso e delle tecniche salva-vita e sensibilizzazione dei cittadini alla cardioprotezione. Il Protocollo ha al centro diverse attività come... 🔗 Leggi su Salernotoday.it

