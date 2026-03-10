Caso Guidi | il compagno non può stare in aula

Durante il processo relativo a Eleonora Guidi, il suo compagno non prenderà parte all'udienza. I medici incaricati hanno accertato che le sue condizioni di salute, influenzate dai traumi cranici causati da un tentativo di suicidio, impediscono la sua presenza in aula. La decisione è stata presa sulla base delle certificazioni mediche rilasciate dai periti.

Il compagno di Eleonora Guidi non sarà presente in aula durante il processo. I periti medici hanno certificato che le condizioni fisiche e mentali dell'uomo, a seguito dei traumi cranici subiti dopo un tentativo di suicidio, sono incompatibili con lo svolgimento del giudizio. L'esito della valutazione clinica blocca temporaneamente la fase processuale, costringendo i giudici a rimandare l'udienza finché lo stato di salute non permetta la partecipazione attiva dell'imputato. La diagnosi medica come ostacolo procedurale. I medici legali hanno esaminato attentamente le condizioni dell'uomo coinvolto nel dramma di Eleonora Guidi. Il verdetto tecnico è netto: il soggetto non possiede le capacità cognitive necessarie per seguire le argomentazioni difensive o accusatorie.

